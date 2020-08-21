1427 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وفقًا لبيانات المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 230 ألفًا و48 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم 9260 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 205

آلاف و800 متعافٍ.

ووصفت المستشارة أنجيلا ميركل تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في ألمانيا بـ"الأمر المقلق"، مشيرة إلى أنه من الممكن السيطرة عليه.

وقالت ميركل، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية يوم الإثنين، "إنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التيسير على قيود كورونا في الوقت

الحالي"، لافتة إلى أن هذا ينطبق أيضًا على مباريات كرة القدم، لا سيما وأن هناك محادثات حول لقاء بين رؤساء وزراء الولايات الألمانية الأسبوع المقبل حول القواعد غير المتسقة للتعامل مع الوباء وكيفية مواجهته.

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية ورئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنجريت كرامب كارينباور، بأنها تتفق مع منع حدوث إغلاق ثانٍ، لافتة إلى رغبتها في السيطرة على العدد المتزايد من الإصابات بالفيروس دون اتخاذ أية إجراءات مشددة بعيدة المدى.