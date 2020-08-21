كردستان ترفع الحظر عن دخول المواطنين من باقي المحافظات العراقية

فتحت محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، المجال لدخول المواطنين من المحافظات العراقية كافة، إلى مناطق الإقليم، وحددت شروط ذلك وبعض الإجراءات الأخرى.

قالت غرفة عمليات محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق في بيان لها، إنه "خدمة للمصلحة العامة وحفاظًا على المواطنين ولاستمرار أعمالهم، قررت غرفة عمليات محافظة أربيل الآتي:

أولًا: يسمح بإقامة صلاة الجمعة في جوامع محافظة أربيل مع الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية، وحسب الشروط أدناه:

1- أن يرتدي المصلي كمامة وقفازات

2- ألا تقل المسافة الفاصلة بين مصلٍ وآخر عن متر ونصف المتر

3- إغلاق أماكن الوضوء في الجوامع

4- أن يتوضأ المصلي في البيت ويأخذ معه

سجادة يصلي عليها في الجامع

ثانيًا: على المحلات والأسواق والمراكز التجارية كافة وجميع الأماكن التي تقدم خدماتها للمواطنين، أن تطبق التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية، وألا تسمح هذه الأماكن لأي شخص بالدخول إليها من دون وضع الكمامة، وعلى العاملين فيها أيضًا ارتداء الكمامات، وستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

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ثالثًا: على المطاعم والكافتيريات والمرافق السياحية الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتطبيق الشروط والتعليمات كافة الصادرة عن البلديات وهيئة السياحة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

رابعًا: على سائقي السيارات (الخاصة، سيارات الحمل، وسيارات

الأجرة) الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية، وفي حال وجود ركاب في السيارة على السائق والركاب أن يرتدوا كمامات، وفي حال مخالفة أحد من هؤلاء، سيواجه السائق بالإجراءات القانونية بموجب البيان رقم (48) لسنة 2020.

خامسًا: على مواطني محافظة أربيل الالتزام بالإجراءات الوقائية باستخدام الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة (لا تقل عن 1.5 متر) بينهم، وكل من يخرج من داره من دون كمامة سيواجه الإجراءات القانونية ويتم تغريمه بموجب البيان رقم (48) لسنة 2020.

سادسًا: تبقى الأماكن والمحلات المدرجة في أدناه مغلقة:

1- إقامة مجالس العزاء (سواء في خيم، أو في المنازل، أو القاعات)، وكذلك مراسم زيارة القبور.

2- قاعات الحفلات والمناسبات والأعراس.

سابعًا: التنقل بين محافظة أربيل وسائر محافظات الإقليم وبقية محافظات العراق سيكون مسموحًا به للحالات الضرورية، ولكن لا يسمح بحركة وتنقل المجموعات السياحية.