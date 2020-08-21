انفجارعبوة ناسفة جنوب بغداد و مصرع شخص

أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوب العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، إلى مقتل شخص جراء الانفجار.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الانفجار الذي وقع في منطقة "عويريج" جنوب

العاصمة بغداد أسفر أيضًا عن احتراق العجلة المستهدفة.ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل آمر فوج في جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "قوة من أبطال فوج مكافحة الأرهاب في محافظة صلاح الدين، نفذت فجر اليوم الجمعة واجب تفتيش لأوكار وأنفاق في جبال مكحول".

وأضافت: "خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة، ادت الى استشهاد ضابط وإصابة آخر ومقاتل مِن نفس القوة".

وأدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، يوم الخميس، عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء المجتمع المدني في العراق.