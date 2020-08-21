3880 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيجيريا

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، اليوم الجمعة، تسجيل 3880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و195 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها، اليوم الجمعة، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 600 ألف إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 12618

حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا ، يوم الأربعاء، تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و282 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات

الإصابة بالفيروس قد بلغت 592 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12264 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، تسجيل 3946 إصابة جديدة

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بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات

الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.