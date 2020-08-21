السماح لأطباء ألمان بمعاينة المعارض الروسي أليكسي نافالني

وقال فولكوف إن تمكّن الأطباء الألمان من الوصول إليه يعد "تطورا إيجابيا" يتيح تفاؤلا حذرا بشأن احتمال سماح موسكو له بمغادرة البلاد. لكنه شدد على أن عائلة نافالني لم تحصل بعد على "تشخيص أو تحليل" ولم تتمكن من الوصول إلى معلومات موثوقة بشأن وضعه، وهي تتهم السلطات الروسية بمحاولة "التعتيم" على الأمر. وفي حديثه عن الوضع في مستشفى أومسك، قال إنه "تم استبدال الموظفين الطبيين والأشخاص الذين يرتدون الملابس البيضاء بموظفين ببدلات رمادية اللون". وأضاف "مطلبنا لم يتغيّر: نحتاج لإعادته إلى مكان ما، برلين أو تشاريت، حيث يمكن إجراء تحليل مستقل بشأن ما حصل له".
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