الكرملين يرفض نقل نافالني إلى الخارج

أكد الكرملين الجمعة أن رفض نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى الخارج لتلقي العلاج هو قرار "محض طبي". وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوسائل إعلام "هذا قرار محض طبي" مضيفا أن الأطباء الروس يبذلون "كل ما في وسعهم لتحديد أسباب مرض نافالني ومعالجته". وأرسل أنصار نافالني طائرة طبية خاصة من ألمانيا فيها مسعفون هبطت في مطار مدينة أومسك السيبيرية حيث يقبع المعارض في المستشفى.

وقال الأطباء إن حالة نافالني غير مستقرة وليس من الآمن نقله، بينما اتهمت الناطقة باسم نافالني كيرا يارميش روسيا بالرغبة في التستر على تسميمه. وأوضح بيسكوف أن "لا أحد يرى أي عقبات" أمام نقل نافالني جوا من روسيا، باستثناء الأسباب الصحية، بعدما قال في وقت سابق إن الكرملين سيساعد في عملية نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر. ولفت الناطق باسم الكرملين إلى أن الأطباء الروس "على اتصال كامل" بالأطباء الألمان و"يواصلون القيام بكل ما هو ممكن" لإنقاذه.

وأليكسي نافالني هو أبرز شخصية معارضة في روسيا وحظيت تحقيقاته حول الفساد التي طالت كبار المسؤولين، بملايين المشاهدات عبر الإنترنت.