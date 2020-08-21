الكرملين يرفض نقل نافالني إلى الخارج

وقال الأطباء إن حالة نافالني غير مستقرة وليس من الآمن نقله، بينما اتهمت الناطقة باسم نافالني كيرا يارميش روسيا بالرغبة في التستر على تسميمه. وأوضح بيسكوف أن "لا أحد يرى أي عقبات" أمام نقل نافالني جوا من روسيا، باستثناء الأسباب الصحية، بعدما قال في وقت سابق إن الكرملين سيساعد في عملية نقله إلى الخارج إذا لزم الأمر. ولفت الناطق باسم الكرملين إلى أن الأطباء الروس "على اتصال كامل" بالأطباء الألمان و"يواصلون القيام بكل ما هو ممكن" لإنقاذه.
وأليكسي نافالني هو أبرز شخصية معارضة في روسيا وحظيت تحقيقاته حول الفساد التي طالت كبار المسؤولين، بملايين المشاهدات عبر الإنترنت.
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