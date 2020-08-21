بارنييه”خائب وقلق”: الاتّفاق مع لندن حول العلاقة بعد بريكست “مستبعد”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 4 دقائق

أعرب كبير المفاوضين الاوروبيين ميشال بارنييه عن “خيبته وقلقه”، الجمعة، في ختام جلسة سابعة من المفاوضات حول العلاقة مع لندن بعد بريكست.

من جهتها، اتهمت بريطانيا الاتحاد الاوروبي بزيادة مفاوضات بريكست “صعوبة” بعد جولة جديدة من المباحثات “أفضت إلى تقدم طفيف” وفقا لبيان نشرته لندن.

وقال بارنييه في مؤتمر صحافي في بروكسيل: “اولئك الذين كانوا يتوقعون تسريعا للمفاوضات هذا الأسبوع سيصابون بخيبة”، مذكرا بأنه يجب التوصل الى اتفاق نهاية تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير قبل انتهاء الفترة الانتقالية لوضع اتفاق في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.

وتابع: “في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقا بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي مستبعد. لا أفهم لماذا نضيع وقتا ثمينا”.

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وأوضح أن التعطيل لا يزال يتعلق بالموضوعين الأكثر جدلا وهما شروط المنافسة المنصفة والصيد البحري.

وحذر من أن “لا لمجال لدخول السوق الواحدة” الاوروبية.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الشريكين.

وسيساهم هذا في اضعاف اقتصادات تأثرت أصلا بأزمة فيروس #كورونا.