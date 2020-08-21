كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السفارة الأمريكية ترحب بوقف النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن ترحيبها بيباني الوفاق والبرلمان لوقف النار في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".