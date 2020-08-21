عاجل.. عناصر الجيش تصل إلى بني ملال للمساعدة في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي-صور

وصلت، قبل قليل، تعزيزات عناصر الجيش المغربي، من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة بمدينة بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد شوهد توافد عدد من شاحنات الجيش والمعدات العسكرية، وحافلات على متنها عناصر القوات المسلحة الملكية التي ستقوم بمساعدة السلطات في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وأضاف المصادر ذاتها، أن إعدادية أحمد الحنصالي ببني ملال تم تهيئة أقسامها لإستقبال عناصر القوات المسلحة الملكية للسهر على تنفيد قرار الحكومة بإغلاق مدينة بني ملال.

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هذا وقد أعلنت الحكومة، اليوم الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بعدد من المدن من بينها بني ملال، إذ تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء بالمدينة، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال، كما تقرر إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق…) على الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه التدابير المتخذة على خلفية الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي شهدتها مدينة بني ملال، خلال الأسابيع الأخيرة حيث بلغ عدد المصابين بجهة بني ملال خنيفرة أزيد من 1700 حالة بالجهة بعدما سجلت أمس الخميس 154 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال- خنيفرة.