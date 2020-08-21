105 إصابات بفيروس كورونا في جديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت قرية جديدة المكر ارتفاعا في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، إذ وصل مجمل الإصابات إلى 105، وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس محلي جديدة المكر، أن "عدد الحالات النشطة في ازدياد كبير ومقلق للغاية، بناء عليه جرى الإعلان عن حالة الطوارئ في القرية وافتتاح غرفة طوارئ من أجل الحد من تسارع انتقال العدوى وزيادة عدد الإصابات".

ورأى أنه "في حال استمر الوضع على حاله ولم نتبع التعليمات فمن غير المستبعد إعلان الإغلاق خلال أيام".

Advertisements

وأضاف "بعد الاجتماع بين إدارة المجلس المحلي ومندوبين عن الشرطة والجبهة الداخلية، تقرر إعادة تشغيل خط الطوارئ البلدي 9403* للمرضى والمحجورين، بالإضافة إلى إقامة محطة لفحوصات كورونا يوم الأحد القادم من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية السابعة مساء، وكذلك يوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء، وذلك في موقف المجلس المحلي".

وأشار إلى أن "الشرطة أعلنت عن نيتها بتكثيف تواجدها في القرية من أجل تحرير المخالفات لكل من لا يتبع التعليمات سواء إن كان على صعيد عدم الالتزام بالحجر الصحي أو عدم ارتداء الكمامات أو إقامة الأعراس، ومن هنا إذ نناشد المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة حفاظا على صحتكم وصحة أحبائكم وأيضًا على جيوبكم لأن الغرامات باهظة وجميعنا بغنى عن هذه المصاريف".

وأوضح المجلس المحلي في بيانه "عدد الأشخاص الذين يتواجدون في الحجر المنزلي بسبب لقائهم بمريض كورونا منخفض جدا، ما يعني أن وزارة الصحة لا تقوم بالتحقيقات اللازمة أو أن أهالي القرية لا يتعاونون بالقدر المطلوب مع الوزارة من حيث عدم الإبلاغ عن عدد الأشخاص الذين التقوا معهم قبل تشخيص الفيروس لديهم".