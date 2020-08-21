الأطراف الليبية تعلن عن وقف إطلاق النار والأمم المتحدة ترحب وتطلب مغادرة القوات الأجنبية

أعلنت الأطراف الليبيك، اليوم الجمعة، عن وقف إطلاق النار، وسط ترحيب دولي وأممي واسع.

وقالت كل من حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب الليبي اليوم الجمعة، في بيانين متزامنين، إنه سيتم الوقف الفوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية.

وأكد فايز السراج, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان له اليوم أنه أصدر تلك التعليمات “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا”.

من جهته، دعا مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح “جميع الأطراف إلى وقف النار, نظرا إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد”.

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وأوضح صالح في بيان له اليوم الجمعة، أن “وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات”.

الإعلان الليبي لقي ترحيبا أمميا، حيث أعلنت الأمم المتحدة اليوم، عن ترحيبها بشدة بالتوافق بين الأطراف الليبية، مطالبة بضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية للتراب الليبي.