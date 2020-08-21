“يوتوبرز” من أمريكا وبريطانيا وكوريا يعلنون إسلامهم

شهد الأسبوع الحالي، دخول اثنين من اليوتوبرز في أمريكا وبريطانيا للإسلام، وهو الخبر الذي ذاع على مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

وأعلن أمس الخميس، يوتوبر أمريكي شهير يسمي نفسه “mr.whaatwaa” اعتناقه للاسلام، ونشر مقطع فيديو له داخل مسجد وعنونه بالشهادة.

وأعلن “اليوتيوبر” البريطاني الشهير “جاي بالفري” اعتناقه الإسلام في وقت سابق من الأسبوع، بنشره مقطع فيديو سجله من مسجد في تركيا، يظهر لحظات تلقينه الشهادتين.

وأشار “جاي بالفري” في المقطع إلى أنه لم يكن ينوي الإعلان لمتابعيه عن الخطوة، لكنه أقدم على ذلك لأن كثيرين “وجدوا السلام والإلهام في رحلته بحث الإسلام”.

Advertisements

وكانت اليوتوبوز الكورية الشهيرة “جنة”، قد أثارت الانتباه مؤخرا، بعدما أعلنت إسلامها عقب سنين من الإلحاد .

ونشرت جنة مقطع فيديو بعنوان: “أنا صرت مسلمة”، بدأته بنطق الشهادتين ثم حكت قصة إسلامها”.

وأوضحت اليوتوبوز أن أول معرفتها بالإسلام كانت من خلال شاب مسلم ارتبطت به عاطفيا عام 2013، وكان سببا في أن تأخذ ‏فكرة جيدة عن الإسلام، ثم عام 2016 كانت أول زيارة لها لمسجد في كوريا، وفي عام 2019 بدأت دراسة الإسلام.