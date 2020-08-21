صحيفة إسبانية: مفاوضات للإفراج عن معتقلي حراك الريف “لم تؤت ثمارها”..والزفزافي يعلق

خرجت صحيفة إسبانية، للحديث عن مفاوضات جرت، قبل أيام، بين ممثلين عن الدولة ونشاط حراك الريف ممن بقوا رهن الاعتقال، وهي المفاوضات التي قالت إنها”لم تؤت ثمارها”.

وقالت صحيفة “إيل دياريو” الإسبانية، في مقال لها نشرته ليلة أمس الخميس، إن مفاوضات جرت قبل أيام بين ممثلين عن الدولة المغربية ومعتقلي الريف 22 المتبقين والمحكومين بمدد مختلفة، من أجل تمكينهم من عفو ملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لكنها “لم تسفر عن أية نتيجة”.

وتعليقا عن هذا الخبر الذي تداولته الصحافة الإسبانية على نطاق واسع، نفى أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي ورئيس جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، علم العائلات بأي اتصال للإفراج عن أبنائهم المعتقلين.

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وقال الزفزافي في حديثه مع “اليوم 24” اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أي اتصال في الاتجاه الذي تحدثت عنه الصحيفة الإسبانية، مضيفا “ماعمرنا سمعنا أو اتصل بنا أحد، وخاصة بعد خرجتنا الأخيرة”.

وفي ظل حديث العائلات عن عدم علمها بالموضوع، قالت مصادر خاصة، إن المعتقل السابق على خلفية الحراك والمفرج عنه مؤخرا الحبيب الحنودي، تحدث قبل أيام في حوار له مع قناة الكترونية امازيغية، أن هناك وثيقة سياسية جرى تداولها بين المعتقلين، وكانت أساس الإفراج عنهم.

الحديث عن عفو ملكي جديد، يأتي بعد معانقة 26 من نشطاء الحراك الحرية، قبل أيام بمناسبة عيد العرش، في الوقت الذي لا زال 22 من النشطاء رهن الاعتقال، عدد منهم يخوضون إضرابا عن الطعام.