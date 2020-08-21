تمديد اعتقال المشتبه بقتل زوجته في طوبا الزنغرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة اليوم، الجمعة، اعتقال المشتبه (60 عاما) بقتل زوجته نورة كعبية (53 عاما) في منزل شقيقته بقرية طوبا الزنغرية، مساء أمسِ الخميس.

وبحسب قرار المحكمة وبناء على طلب الشرطة، جرى تمديد اعتقال الزوج الذي كان رهن الحبس المنزلي في بيت شقيقته ويشتبه بأنه قتل زوجته طعنا بالسكين خلال زيارة زوجته له، لغاية 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

المرحومة نورة كعبية

ووفقا للشرطة فإن الحديث يدور حول "شبهات لجريمة قتل"، موضحة أنها تلقّت بلاغا "حول شبهات لارتكاب جريمة قتل امرأة على يد زوجها".

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وذكرت الشرطة أنها اعتقلت الزوج المشتبه به، وأن "الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان قدمت الإسعاف الأوليّ للمصابة في الخمسينيات (من عمرها) وللأسف الشديد تم إقرار وفاتها متأثرة بجروحها".

واعتقلت الشرطة زوج الضحيّة، وهو من قرية رُمانة الهيب، والذي تبيّن من تحقيق أوّلي أنّه اعتقل سابقا يوم 31 أيار/ مايو 2020 بشبهة التهديد والاعتداء على ابنه وضربه بحجر من شباك الطابق الثاني، وتم تقديم لائحة اتهام ضده وطلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، ولكن بعد تقديم استئناف للمحكمة المركزية تمّ تسريحه للحبس المنزلي يوم 1 تموز/ يوليو 2020".

وأضافت الشرطة أن "زوجة المشتبه زارته، الليلة الماضية، في الحبس المنزلي الذي يقضيه في بيت شقيقته في طوبا الزنغرية، وحسب الشبهات قام بضربها والتسبب بموتها".