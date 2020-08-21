حمدوك: نظام البشير يحارب الحكومة الانتقالية ويحلم بالعودة

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجمعة، إن نظام الرئيس المعزول عمر البشير يحارب الحكومة الانتقالية لأنه لا يزال يحلم بالعودة.

وأوضح حمدوك، في برنامج "مؤتمر إذاعي" الذي تبثه الإذاعة السودانية، أن حكومته الانتقالية ورثت تركة ثقيلة، مؤكدا سعيه لتخفيف المعاناة عن السودانيين.

وأضاف: "أكتر حاجة تزعجني وما بتخليني أنام معاناة أهلنا من الأزمة الاقتصادية ونعمل على معالجتها".

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ولفت إلى أن تحقيق أهداف الثورة السودانية أمامها تحديات وعقبات يجب أن نواجهها معا.

وأشار إلى أن "الخلافات لا تبني دولة، لا بد من التوافق بين الحاضنة السياسية"، مشدداً على أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة.

وأكد على عدم عزلة الحكومة عن الشارع، معربا عن استعداده لسماع رأي الشباب في أي وقت قائلا "في حال طلب مني التنحي سأتنحى".

وأطاحت احتجاجات شعبية في 11 أبريل/نيسان الماضي بنظام البشير الإخواني الذي استولى على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989.