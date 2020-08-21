أول تعليق من السيسي بعد قرار حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار في ليبيا

كتب: ضياء السقا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتفاق المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي بتويتر: "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح.

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كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

كما أعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قائلة: "نرحب ببياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية".