الاتحاد الأوروبي يدين ملاحقة "مجلس الثورة" في بيلاروسيا

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بروكسل: دان الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة الملاحقات التي أطلقتها سلطات بيلاروسيا ضد "مجلس التنسيق" الذي شكلته المعارضة، معتبرا هذا الموقف "ترهيبا".

وأكدت ناطقة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد نبيلة مسرالي أنه بردها على تشكيل المجلس عبر فتح إجراء جزائي "عادت سلطات دولة بيلاروسيا مجددا إلى الترهيب القائم على دوافع سياسية".

وأعلنت السلطات البيلاروسية الخميس أنها رفعت دعوى بتهمة "تقويض الأمن القومي" على "مجلس التنسيق" الذي شكلته المعارضة ويهدف إلى الإشراف على انتقال السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في التاسع من أغسطس.

وكان "مجلس تنسيق" المعارضة اجتمع الأربعاء للمرة الأولى ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة "تتطابق مع المعايير الدولية" و"فتح مفاوضات فورا" مع السلطات.

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ومن بين أعضاء "مجلس التنسيق" هذا حائزة نوبل للآداب سفيتلانا أليكسييفيتش، ومدير المنظمة البيلاروسية للدفاع عن حقوق الإنسان "فياسنا" أليس بيالياتسكي.

وتشهد بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، تظاهرات احتجاج على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994.

وقد أعلن فوزه بنسبة 80% من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية وحركة إضراب تطاول صناعات حيوية لاقتصاد البلاد.