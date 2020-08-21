شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو حامد: الإخوان لا تملك سوى التشويه والتحريض ضد إنجازات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الشعب المصرى أصبح مدرك بأن الحرب مع قطر وتركيا هى واضحة لا محالة ومستمرة ولن تنتهى وهى تستخدم وسائل الإعلام التى تدعمها بالتمويل للتحريض فى حربهم ضدنا، مشيرا إلى أن الإخوان تستغل كافة الوسائل لنشر أكاذيبها والترويج بأن ما يتخذ من قرارات ضد المواطن .

وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن تزايد اللغط والتضخيم من الأحداث والفبركة أمر متوقع ازدياده خلال هذه الفترة لأن مصر تحقق نجاحات فى المجالات المختلفة وموقف أعداء الدولة يضعف وهم لا يملكون سوى التشويه والتحريض، خاصة وأن استقرار مصر يعني استكمال إصلاح ونهوض وهو أمر ضد كيانات معلومة وأخرى غير معلومة تريد الشر لمصر، مؤكدا أن الحكومة عليها تكثيف الجهود فى التفنيد والرد على الشائعات المختلفة التى يقوم بها إعلام الإخوان .

Advertisements

وشدد عضو مجلس النواب أن هذه القنوات تسعى إحداث رأى عام سلبي ضد القيادة التنفيذية للدولة وهدفهم ضرب استقرار مصر، وأساليبهم فى ذلك تتمثل فى القيام بفبركة كافة المعلومات عن مصر وإن كان الخبر صحيح تعمل على تزييف الملابسات التى تجرى حولها، أو شيطنة الإجراءات التى تتخذ و اظهارها بأنها لا تخدم المواطن .

ولفت إلى أن دورنا فى ذلك هو أن يكون هناك مرصد قوى يتصدى بقوة وفورية لتوضيح كيف تأتى هذه الإجراءات لصالح المواطن وأسباب اتخاذها، والنفى بالقطع لما يردد من شائعات .