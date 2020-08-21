شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وهبدو.. كورونا وخزعبلات استقصائية للجزيرة وهيئة الهبد البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أكرم القصاص رصده الساخر لهبدات الهابدين فى الداخل والخارج ، ويخصص هذه الحلقة للهبد حول فيروس كورونا سواء الهبد المحلى الداخلي الخزعبلى او الهبد الاحصائى المرتدي لبس العلم الوهمي مع تواصل هبدات قناة الجزيرة حول أرقام الإصابات بالفيروس فى مصر متجاهلة دول العالم والجديد إن تنضم هيئة الإذاعة البريطانية العريقة BBC فى تحقيق استقصائى بمصادر مجهلة يتتبع لوجوهات على كراتين ليثبت زيادة الإصابات فى مصر مستعينا بفيديوهات قديمة.

ومن الهبد الخواجاتى للهبد المحلى الذي ينكر وجود الفيروس ويفتى فى التشخيص والعلاج بنفس طريقة الادعاءات ومعها مخترعى الهبد الاحصائى والهبد السياسى ويرى أكرم القصاص ان كورونا تحولت من فيروس مستجد إلى صراع سياسي حتى بين مرشحى الرئاسة الأمريكية.

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ويرصد القصاص انواع الهبد اعتمادا على مصادر بير سلم وراءها أغراض وأمراض تنتشر وتتوغل مثل الفيروس المستجد.











