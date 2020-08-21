شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أنيسة حسونة: قنوات الإخوان تنفذ أجندات تركيا وقطر لضرب استقرارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن إعلام الإخوان لا يجدون سبيل آخر للحديث عن مصر إلا بالتضخيم من أحداث صغيرة والدخول فى أى تفاصيل صغيرة ليس لها قيمة لمهاجمة القيادة السياسية فى مصر، موضحة أن إعلام الإخوان غير قادر على التحدث عن أى إنجازات تقوم بها الحكومة والدولة لأنه مخالف لسياستهم فى السعى لضرب وهدم الدولة .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلام الإخوان ما هو إلا وسائل إعلامية مغرضة تسعى لهدم الدولة وتنفيذ أجندات الدول التى تهاجم الدولة المصرية والمتمثلة فى تركيا وقطر، وهم راضيين عن وجودهم خاصة وأنهم يعملون بالموالاه لصالح هذه البلاد.

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وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر هى أبرز الدول التى تهدد نفوذهم وسلطتهم فى العالم العربى ، فهى حجر العثرة التى تعطل جهود الخطط المختلفة لـ"تركيا وقطر " فى السيطرة على الشرق الأوسط وستظل فى ذهنهم لمحاولات ضرب الفتن داخلها وإرباك الأحداث والتضخيم من الأحداث حتى تسعى لضرب استقرار مصر .

وأوضحت أن الإخوان يستخدمون أزمات أيضا مثل فيروس كورونا وأزمة ليبيا لتوجيه المواطنين بشكل خاطئ بينما مصر تدافع عن حقوقها، وتدفع الإرهاب عن حدودها، ولا يمكن أن يلوم أحد مصر فى هذا الأمر، ولا يمكن لهؤلاء أن يخدعوا المواطن المصرى لأنه أصبح أكثر وعيا لألاعيبهم وشائعاتهم.