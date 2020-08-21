البرلمان: رفع أعمال دور الانعقاد الخامس.. الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه من المرجح أن يختتم البرلمان دور الانعقاد الخامس يوم الاثنين المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مجلس النواب، الجمعة، بشأن حصاد جلساته العامة الأسبوع الماضي .

وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس عقد جلسات مكثفة الأسبوع الماضي امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، وافق خلالها بصفة نهائية و بأغلبية ثلثي الأعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها وإقرارها في مجموع موادها، وأقر (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.