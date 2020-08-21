"لحظات الرعب والجحيم" .. شاهد عيان يروي قصة "حرق معازيم فرح شبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

مأساة يعيشها 9 أفراد بينهم طفلين، بمدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بعدما أصيبوا بحروق وتشوهات في الجسد، نتيجة إلقاء 4 أشخاص "ماء نار" على حفل زفاف أقيم بأحد الشوارع، بسبب "علاقة نسب" انتهت بالطلاق.

"ملناش ذنب في اللي حصل"، هكذا بدأ "محمد فتحي"، أحد المصابين حديثه لمصراري، مشيرًا إلى أن ما حدث لهم تمثل في لحظات رعب وجحيم، إذ تحول حفل الزفاف إلى حالات هرج ومرج وفرار".

وأضاف "فتحي"، "ذهبت مع أسرتي لحفل الزفاف، بعد دعوتنا، لعمل الواحب، وفي تمام الساعة الثامنة مساء، فوجئنا بمهاجمة 4 أشخاص للفرح وهم يصيحون بعبارات انتقام، ويحملون في أيديهم جرادل"، قائلًا "الجميع ظن أنها مياه عادية، ولكنها كانت مية نار أحرقت الجميع".

وأوضح فتحي: "حاليًا أمكث بصحبة 4 من أفراد أسرتي في مستشفى القصر العيني، بعد أن جرى تحويلنا من مستشفى شبرا العام للحروق، لسوء حالتنا، وبيننا 3 أفراد في العناية المركزة، منهم طفل، والباقي في أقسام المستشفى الأخرى".

وأضاف: "الحروق تتراوح نسبتها بين 22%، و25%، وأخرى 10%"، قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في أذية الناس"، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

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وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إخطارًا من مستشفى شبرا العام للحروق، بوصول "س. م. ا" 51 عامًا، عاطل، مصابًا بحروق بالذراعين، و"ع. ع. ح" 44 عاما، ربة منزل، مصابة بحروق بالوجه والذراع الأيمن، و"س. س. م" 25 عامًا، ربة منزل، مصابة بحروق بالذراعين والصدر، والطفلين "ع. م"، عامين، مصابًا بحروق والذراعين والرأس، و"ا. م. س" عمره 4 سنوات، مصابًا بحروق بالوجه والذراع الأيسر، وجميعهم مقيمون في بهتيم دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان إلى موقع البلاغ لفحصه، وبسؤال المصابين اتهموا "ع. م. م " 62 عاما، سائق، و"ع. ع. م "، 23 عاما، طالب، بالاعتداء عليهم بإلقاء "جردل" به مواد حارقة وإحداث ما بهم من إصابات بسبب وجود خلافات عائلية ومصاهرة سابقة.

وتبين أن المتهمين كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس، الذي انفصل بالطلاق عن قريبة لهم ليتزوج من أخرى في المنطقة ذاتها، وأثناء حفل الزفاف ثارت حفيظتهم، فقرروا الانتقام بدافع الغيرة.

كان قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة، جدد حبس "ع. م. م" 62 عامًا، سائق، و"ع. ع. م" 23 عامًا، طالب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها في الشروع في قتل 5 أشخاص بإلقاء دلو "جردل" به مادة كاوية "مياه نار" على معازيم في حفل زفاف، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وطلبت المحكمة تقريرًا بحالة المصابين فى المستشفى.

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