على مدار يوم.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا بقيمة 2.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب عبارة عن )بضائع أجنبية الصنع– مستلزمات طبية – أدوات منزلية – قطع غيار سيارات ) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة (2,5 مليون جنيه.
ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم المخدرات: ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام: ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، سرقة، مخالفات سائقين، انتحال صفة).
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1046) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (211) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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