أسعار الذهب تواصل انخفاضها في مصر والجرام يفقد 63 جنيهًا في أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال الأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقد الجرام 63 جنيها، خلال 15 يومًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 859 جنيهًا اليوم، مقابل 922 جنيهًا قبل أسبوعين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 982 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا.