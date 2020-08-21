مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

لقي أحد عنصر إجرامي مصرعه في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسيوط.

وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم - سبق اتهامه في 16 قضية "قتل - شروع في قتل - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه في 11حكم أبرزهم 5 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا "قتل - شروع في قتل - استعراض قوة - سلاح") ، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وبالفحص تبين مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.