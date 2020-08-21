مبعوثة أمريكية: موقف الأوروبيين من عقوبات إيران "مخيب للآمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت لصحيفة ألمانية إن سلوك حلفاء بلادها الأوروبيين ”مخيب للآمال“ فيما يتعلق بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ونقلت صحيفة زوديتشه تسايتونج اليومية الألمانية عن كرافت قولها في مقابلة ”هذا مخيب جدا للآمال“، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن الصحيفة.
وتابعت قائلة ”هذا الأمر من الأهمية بحيث لا يمكننا أن ننتظر لحين انتهاء أجل حظر الأسلحة في 18 أكتوبر. لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يدرك العالم في 18 أكتوبر أن باستطاعة روسيا والصين توفير أسلحة وباستطاعة إيران شراؤها وتوصيلها لميليشيات وجماعات إرهابية أخرى تحركها طهران في أنحاء العالم“.
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