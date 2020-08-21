استقالة أمين عام “أطباء مصر” بسبب نعي القيادي بجماعة الاخوان عصام العريان

أعلن أمين عام نقابة أطباء مصر استقالته،أمس الأربعاء، على خلفية نشر النقابة نعيا لأمين صندوقها الأسبق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، الذي توفي داخل محبسه جنوبي القاهرة، الأسبوع الماضي. وأوضح إيهاب الطاهر، في بيان عبر صفحة النقابة على فيسبوك، أن استقالته جاءت إثر “معاتبات كثيرة ممن ظنوا أنه كان وراء نعي العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين”.

وأكد أنه لم “يشارك مطلقا في ذلك”، مشددا على اعتذار النقابة. وقال إن مقترح النعي “اندفع وراءه شباب الأطباء بحسن نية قبل أن يتبين لهم الخطأ”.



والسبت، قالت النقابة التي يقود أغلب مجلسها مؤيدون للنظام في بيان نعي مقتضب عبر فيسبوك، “توفي إلى رحمة الله عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة”.



قبل أن تقوم بحذفه بعد بضع ساعات من نشره، إثر حملة انتقادات ضارية من إعلام محلي مؤيد للنظام، وبلاغ قضائي ضد النقابة، ما دعاها إلى نشر توضيح واعتذار.

