الكلب "لويجى" يتحصل على لقب "الأكثر إخلاصا" في إيطاليا

نال كلب إيطالى لقب "الكلب الأكثر إخلاصا لعام 2020"، وذلك بعد الخدمات التى قدمها خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال فترة الاغلاق بسبب جائحة كوفيد 19، حيث تحول إلى عامل توصيل "ديلفرى" للبقالة والمستلزمات المختلفة طوال فترة الإغلاق، حيث كان يقوم بتوصيل بعض الأغراض من منزل مالكته إلى بيت والدتها في إحدى مدن إقليم فينيتو شمالي إيطاليا.
وبحسب ما تم تداوله مُنح لويجي الذى يبلغ من العمر 10 أعوام، اللقب خلال النسخة الـ59 من جائزة ولاء الكلاب الدولية "primus inter pares" في قرية سان روكو ببلدية كامولي بإقليم ليجوريا شمالي البلاد، وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.
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