فرنسا : مدن جديدة تفرض وضع الكمامة لاحتواء تفشي كورونا

أعلنت مدينتان فرنسيتان كبيرتان هما ليون وتولوز يوم امس الأربعاء، إجراءات بشأن فرض وضع الكمامة في الخارج، وذلك للمرة الأولى

وكانت العاصمة باريس ومدينة نيس، على وجه الخصوص، قد اتخذتا إجراء مماثلا وفرضتا الكمامة في بعض المناطق والأحياء حسب الكثافة السكانية.

وسيتوجب وضع الكمامة في تولوز اعتبارا من يوم غد الجمعة في جميع أنحاء المدينة، بسبب انتشار فيروس كورونا حسبما أعلن إتيان غايوت محافظ إقليم هوت غارون