استمرارالاحتجاجات في بيلاروسيا ضد الحكومة

تعتزم المعارضة البيلاروسية، اليوم الجمعة، مواصلة الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، مشيرة إلى أنها لا تزال في بداية الطريق.

وقالت ماريا كوليسنيكوفا، عضو رئاسة "المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية"، في رسالة مسجلة: "نحن، البيلاروسيين، اخترنا طريق الاحتجاج السلمي والقانوني ورفضنا العنف، وهذا الطريق يستغرق وقتا ... نحتاج جميعا إلى وقت من العمل الجاد والصبر. يجب أن نواصل التعبير عن رفضنا".

وأضافت أن تغيير السلطة بطريقة سلمية هو "ماراثون، والنظام غير قادر على مواجهة مقاومة طويلة الأمد".

وقالت كوليسنيكوفا إن المحتجين يحظون بدعم المجتمع الدولي ، لكن "الأهم من ذلك، هناك دعم لبعضهم البعض".

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه مكتب المدعي العام في بيلاروسيا، فتح قضية ضد المجلس التنسيقي للمعارضة، واتهمه بمحاولة الاستيلاء

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على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروس.

وأجرى رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمناقشة قمة الاتحاد الأوروبى الطارئة بشأن بيلاروسيا.

وقال ميشيل فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "أعرب الاتحاد الأوروبى أمس عن تضامنه مع شعب بيلاروسيا فى رغبته فى تقرير مستقبله واليوم أكدت ذلك مجددا للرئيس بوتين، هناك طريق

واحد فقط للمضى قدما وذلك من خلال الحوار السياسى الشامل وعملية سلمية وديمقراطية".