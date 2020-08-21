مقتل آمر فوج في جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل آمر فوج في جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "قوة من أبطال فوج مكافحة الأرهاب في محافظة صلاح الدين، نفذت فجر اليوم الجمعة واجب تفتيش لأوكار وأنفاق في جبال مكحول".

وأضافت: "خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة، ادت الى استشهاد ضابط وإصابة آخر ومقاتل مِن نفس القوة".

وأدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، يوم الخميس، عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء المجتمع المدني في العراق.

وقالت في بيان صحفي، نشر على صفحتها في "فيسبوك": "تدين

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الولايات المتحدة

بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين في البصرة، بما في ذلك عدد من الاغتيالات المستهدفة".

وأضافت: "تعد هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون".

وتابعت السفارة: "تؤكد الولايات المتحدة مجددا، دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوف من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم".