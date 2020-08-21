35 حالة إصابة بحمى غرب النيل في إسبانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى غرب النيل الفيروسي، إلى 35 شخصًا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، فيما توفى شخص واحد، حسبما أفادت صحيفة "موندو".

وذُكر أن المتوفى، رجل يبلغ من العمر 77 عامًا من سكان قرية بويبلا ديل ريو، وكان في حالة خطيرة في المستشفى.

ويوجد بين 35 مريضًا، 32 في المستشفيات، بما في ذلك

ستة في وحدات العناية المركزة.

وجميع المصابين هم من سكان قريتين صغيرتين واقعتين على ضفاف نهر "الوادي الكبير".

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وتتمثل العلامات الرئيسة للمرض في الحمى والصداع والتعب والغثيان والإسهال، وينتقل عبر البعوض.

السلطات الإسبانية قامت بتعميم توصيات بشأن الإجراءات الاحترازية، على شاكلة تعليق الناموسيات على

النوافذ والأبواب، وإطفاء الأنوار، واستخدام وسائط طاردة للحشرات.

وكان قد سُجل في إسبانيا على مدى السنوات العشر الماضية، خمس حالات فقط، حالتان في عام 2010، وثلاث في عام 2016.

وأعلنت السلطات الإسبانية العثور على جثث عشرة مهاجرين داخل قارب قرب جزر الكناري.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية يوم الخميس أن طائرة حددت موقع القارب وأن سفينتين تابعتين للبحرية الإسبانية عثرتا على الحطام بالفعل قبالة جزيرة "غران كاناريا".