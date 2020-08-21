الكويت: تسجيل حالتي وفاة و502 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 502 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79269 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 511 حالة.

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن

مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 119 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و104 حالات في منطقة الجهراء الصحية و101 حالة في منطقة الفروانية الصحية و100 حالة في منطقة حولي الصحية و78 حالة في منطقة العاصمة الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7494 حالة.



وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3530 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 581118 فحصًا. وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 622 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 71264 حالة.

