قوات التحالف تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون

اعترضت قوات التحالف، الذي تقوده السعودية في اليمن، ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت صاروخًا أطلقته جماعة الحوثي من اليمن باتجاه نجران.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، تركي المالكي، صرح أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة من دون طيار "مفخخة"

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في المنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منشآت مدنية بنجران.

ويعيش اليمن صراعًا منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتصاعد القتال في مارس 2015 بعدما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء.

ونفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ادعاءات ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على ألف كيلو متر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابع لمحافظة البيضاء.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في تصريحات خاصة أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.