انخفاض أسعار النفط جراء تعافٍ بطيء من فيروس كورونا

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضًا لكنها تقبع قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، إذ يدعم تخفيف إجراءات كورونا تعافيًا بطيئًا في طلب الوقود، بينما يسعى منتجون كبار للخام إلى تقييد الإمدادات.
نزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.1% إلى 44.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينيتش، وتتجه صوب زيادةبنسبة 0.4% في الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 42.49 دولار للبرميل، لكنها تتجه صوب الارتفاع بنحو 1.1% في الأسبوع.
وأظهر مسح اليوم أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر.
وفي مؤشر آخر على الطبيعةالفاترة للتعافي، انخفضت واردات الهند من النفط الخام لأدنى مستوياتها منذ مارس 2010 في ظل تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وإجراء أعمال صيانة للمصافي.
في الوقت ذاته، تركز مجموعة "أوبك+" على ضمان أن الأعضاء الذين زاد إنتاجهم مقابل تعهداتهم سيقلصون الإنتاج.
وذكرت "رويترز" أن مجموعة "أوبك+" خلصت إلى أن بعض الأعضاء سيحتاجون لخفض الإنتاج 2.31 مليون برميل يوميًّا لتعويض فائض إمدادات سجلوه في الآونة الأخيرة.
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