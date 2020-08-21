وزير الزراعة الإيرلندي "دارا كاليري"
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن وزير الزراعة الإيرلندي، دارا كاليري، استقال بسبب حضوره هذا الأسبوع مناسبة اجتماعية مع أكثر من 80 شخصا انتهكوا القواعد الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
واعتذر كاليري في ساعة متأخرة من مساء الخميس عن حضوره مأدبة عشاء في فندق استضافتها جمعية الغولف بالبرلمان الإيرلندي، بعد يوم من تشديد الحكومة بشكل كبير للقيود على مستوى البلاد، في محاولة لكبح جماح زيادة إصابات كورونا.
وكانت محطة إذاعة Newstalk الإيرلندية أول من أبلغ عن استقالة الوزير. ولم يرد مكتب كاليري على الفور على طلب للتعليق.
وكان موقع worldometers الذي يتابع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، أفاد بأن عدد الإصابات في إيرلندا وصل إلى 27676 ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1776.
كانت هذه تفاصيل خبر لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي.. وزير إيرلندي يعتذر ويقدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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