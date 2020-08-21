كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طوكيو تسجل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، لتنخفض عما دون الـ300 حالة، وسط مخاوف من موجة ثانية من الفيروس بعد نهاية موسم العطلة الصيفية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم الجمعة، أن أحدث الإحصائيات انخفضت عن أعلى مستوى سجلته العاصمة منذ خمسة أيام والذي بلغ 339 حالة أمس.

وأفادت حكومة العاصمة، بأن العدد التراكمي في العاصمة بعد الحالات الأخيرة ارتفع إلى 18 ألفا و865 شخصا، إضافة إلى 348 حالة وفاة.

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وأضاف بيان الحكومة أن عدد المرضى المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة انخفض بمقدار 3 أشخاص ليصبح 33 مصابا في حالة خطرة.

وتعكس الأرقام اليومية التي أعلنتها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في طوكيو، ورفعت حكومة طوكيو حالة التأهب للوباء إلى أعلى المستويات، مما يعني انتشار العدوى.

وطلبت السلطات أيضا من الأماكن التي تقدم المشروبات الكحولية الإغلاق بحلول الساعة 10 مساء حتى نهاية أغسطس الجاري.