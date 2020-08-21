كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتب فرنسي يدشن حملة ضد قطر بسبب انتهاكها حقوق العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن الكاتب والباحث السياسي الفرنسي "ماس سكارون جوزيف" حملة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في قطر وذلك بعد فيديو عن العنصرية نشر على منصة "AJ+" ِالتابعة لقناة الجزيرة والتي تقدم محتوى رقمي يستهدف الشباب.

وكانت المنصة قد نشرت تقريرا عن العلاقات العاطفية وعلاقتها بلون البشرة وذلك تحت عنوان "لماذا الارتباط بناء على لون بشرته يعد من العنصرية؟".

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الكاتب الفرنسي علق على الفيديو بتغريدة كتب فيها "ماذا عن حقوق الإنسان في قطر التي انتقدتها منظمة العفو الدولية؟".

وأصدرت العفو الدولية عدت تقارير انتقدت فيها حقوق الإنسان في قطر، حيث انتقد أحد هذه التقارير بشدة غير عادية "مآسي الفقراء المهاجرين الذين يبنون ملاعب ومنشأت بطولة كأس العام 2022 ويمارس عليهم الاستغلال وتنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل متواصل".

الجدير بالذكر أنه لا تزال منظمة العفو الدولية تتابع الأوضاع المتدهورة للعمالة في قطر وتوثق مئات الانتهاكات وسوء معاملة العمال في قطر والتي تصل إلى العمل القسري والاتجار بالبشر.