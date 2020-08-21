بعد شواطئ الدار البيضاء..منع السباحة بشواطئ إقليم بنسليمان ابتداء من منتصف الليل

طال قرار منع السباحة شواطئ إقليم بنسليمان، بعدما أصدر عامل الإقليم قرار منع السباحة بجميع شواطئ الإقليم ابتداء من اليوم الجمعة، على الساعة الثانية عشرة ليلا.

وعهد عامل إقليم بنسليمان للسلطات الأمنية والإدارية المحلية للتنفيذ هذا القرار، كل في نطاق اختصاصاته، بتنسيق مع المصالح الإقليمية للتجهيز والجماعات الترابية في بوزنيقة وشراط والمنصورية.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بكل من مدينة الدار البيضاء وبني ملال ومراكش، من بينها إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ “بالوما” بعين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء، ابتداء من يوم اليوم الجمعة 21 عند منتصف الليل.

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كما قال الملك محمد السادس، إنه اذا استمر الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، فإن اللجنة العلمية المختصة بكورونا، قد توصي بالحجر الصحي وزيادة تشديده، وإذا دعت الضرورة واتخذ هذا القرار الصعب، فإن انعكاساته ستكون قاسية على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضح الملك، في خطابه إلى الشعب المغربي، مساء أمس الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أنه بعد رفع الحجر الصحي تضاعف، أكثر من ثلاث مرات، عدد الإصابات.

وشدد الملك، على أن الواقع، هو أن العديد من الناس لا يحترمون التباعد الاجتماعي ولا يستعملون الكمامات ووسائل النظافة والتعقيم، وقد يمكن تفهم هذه التصرفات، لو كانت تلك المواد غير موجودة في الأسواق.