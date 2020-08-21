مؤلم.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل بشوارع وجدة

لقي طفل مصرعه، ليلة أمس الخميس، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، أنهت حياته على الفور بحي لمحرش بمدينة وجدة.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك يبلغ من العمر 14 سنة، من أبناء المنطقة تسبب عمود كهربائي به أسلاك عارية في مصرعه بعين المكان وسط صدمة في صفوف عائلته وأقاربه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر استنفرت السلطات المحلية، والمصالح الامنية عناصرها في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي إلى حين إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة.
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