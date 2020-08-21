شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 502 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 79269 حالة في حين بلغ مجموع الوفيات 511 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 502 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.