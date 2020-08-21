أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن أعدادها الحالية "قليلة جداً".
وأضاف الكاظمي أنه "تم الاتفاق من خلال الحوار الاستراتيجي برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على مجموعة مبادئ تصب جميعها في مصالح الشعب العراقي، التي تتعلق بتواجد القوات الأمريكية، وإعادة جدولته وإعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق".
وتابع الكاظمي، أن "الرئيس ترامب أكد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهم يبحثون انتشارها خارج العراق"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأميركي قال: إن أعداد القوات الأميركية قليلة جداً، وبالفعل هي قليلة، لكنّ العراق يحتاج إلى هذه القوات لتدريب وتطوير قوات الجيش والأجهزة الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُبلغ الكاظمي بالتوقيت الزمني الخاص بسحب القوات الأميركية من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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