تفجير يستهدف عجلة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن استهداف عجلة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد". وأضافت الخلية أن الانفجار "أدى إلى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها".

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