الكاظمي: اتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الاتفاق مع الولايات المتحدة على إعادة انتشار قواتها خارج العراق، واختيار "فريق فني" لإيجاد آلية الانتشار.



وفي سياق متصل، أكد الكاظمي أنه "لأول مرة أرى مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى". ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الكاظمي قوله، إن "لقاءنا مع ترامب مهم وناجح، واتفقنا مع الجانب الأميركي على إعادة انتشار القوات خارج العراق"، مشيراً إلى الاتفاق "على وضع فريق فني لإيجاد آلية لانتشار القوات خارج البلاد".وفي سياق متصل، أكد الكاظمي أنه "لأول مرة أرى مواقف أميركية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "العراق لديه فرصة للاستفادة من شراكته مع دولة صناعية كبرى". وتابع قائلاً: "وقعنا عقداً مهماً ومفيداً لعموم العراق في ما يخص النفط بمحافظة ذي قار".

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