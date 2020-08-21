«تطور غريب».. حكومة الوفاق تعلن وقف إطلاق النار فى كامل الأراضى الليبية.. وسرت والجفرة منزوعتي السلاح.. وتحدد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية

أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح.

كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

كما أعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قائلة: "نرحب ببياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية".