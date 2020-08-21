الأمن يحجز 13 طنا من المخدرات بضواحي الدار البيضاء

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، 13 طنا من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع وسيارة نفعية، فضلا عن توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف الناقلتين بشكل متزامن بمنطقة قروية تقع على الطريق الوطنية الرابطة بين منطقتي مديونة وتيط مليل بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن ضبط 11 طن و600 كيلوغرام من المخدرات معبأة على متن الشاحنة، فيما أسفرت نفس العملية عن ضبط طن و400 كيلوغرام من المخدرات على متن السيارة النفعية، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة 13 طنا من مخدر الحشيش.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.