طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار بكل من داخل مناطق سوس والشياظمةن والجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، محليا بالسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط والسايس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة أحيانا كثيفة على السواحل الشمالية والسهول الشمالية والوسطى، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية. وستظهر سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، وبأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، مع نزول زخات مطرية متفرقة محلية ورعد.

وستظل الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية وكل من الجنوب والشرق، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والرحامنة، وتادلة وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بالشمال الغربي، والشياظمة، والسهول الوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و18 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل مناطق سوس والشياظمة وتادلة، وما بين 37 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والريف الغربي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الأطلس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و37 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 24 و31 درجة بالأطلس الكبير وجوار السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، ومحليا هائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.