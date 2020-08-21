ارتفاع بعدد إصابات كورونا في سخنين وانخفاض في أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت مدينة سخنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ وصل عدد الحالات النشطة إلى 180 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد جرى تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سخنين خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت المعطيات إلى أن معظم المصابين تعرضوا لعدوى الفيروس خلال مشاركة المواطنين في الأعراس.

وبدورها، دعت بلدية سخنين المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي في ظل تفاقم عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

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كما حذرت البلدية من استمرار الارتفاع بعدد المصابين بالفيروس خلال الأيام المقبلة في ظل عدم الالتزام بالتعليمات ووسائل الوقاية.

وفي مدينة أم الفحم، طرأ انخفاض على عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الحالات 197 حالة، لغاية صباح اليوم الجمعة.

وبحسب ما أورده الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، فإن "عدد الحالات النشطة انخفض بفعل عدد الذين تعافوا من الفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات منذ بداية الأزمة 557 إصابة، بينها 360 حالة شفاء".

وتابع انه "جرى خلال هذا الأسبوع إجراء 835 فحصا، من بينها جرى تشخيص 115 إصابة جديدة، مع تسجيل 4 حالات جديدة منذ الأمس".