شكرا لقرائتكم خبر عن 622 حالة شفاء من كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 622 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 71264 حالة، مشيرة إلى أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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