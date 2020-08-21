شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 68898 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 68.898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 983 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.905.823 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 54.849 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.158.946 حالة .

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